Управління інфраструктури Миколаївської ОДА віддало відразу 7 тендерів загальною сумою 20 млн гривень на сервісне утримання доріг фірмі ТОВ "Софія Граніт"

Цим фактом зацікавилися журналісти програми "Watchdogs" на каналі "Прямий". Як з'ясувалося, засновником, а після обрання в парламент - кінцевим бенефіціарним власником компанії є мажоритарник Ігор Негулевський (фракція "Слуга народу"), пише "Обозреватель".

Таким чином після обрання Ігоря Негулевського в парламент, компанія "Софія Граніт" стала одним з фаворитів-підрядників будівництва доріг на Миколаївщині.

Крім самого факту підозрілого зростання держзамовлень, журналісти програми "Watchdogs" знайшли багато цікавого і в тендерній документації, яку компанія Негулевського додавала до своїх заявок.

Зокрема, вони показали документ, де компанія стверджує, що згідно з умовами тендерної документації не буде залучати субпідрядників. А з іншого документа, де перераховано список працівників "Софія Граніт", з'ясовується, що в компанії працює всього 10 людей, включаючи директора і головного бухгалтера.

Крім того, раніше компанія сама надавала довідку про те, що у неї немає власної техніки, тільки орендована. "Більш того, виходячи з цих відкритих джерел, Софія Граніт" навіть не надавала акти виконаних робіт за попередніми тендерами. Але ринок доріг Миколаївщини їм віддали і без цього", - йдеться в публікації.

Негулевський є членом комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, очолює підкомітет з питань автомобільного транспорту. "Очевидно, у парламентарія з'явилося достатньо додаткових важелів впливу, щоб у рідному регіоні тендери на ремонт доріг проходили так, як йому потрібно", - наголошується в матеріалі.