Україна приєдналася до продовження Європейським союзом ще на рік санкції проти Білорусі
Нові обмеження будуть діяти до 28 лютого 2021, йдеться на сайті Європейської Ради.
Санкції проти Білорусі підписали:
члени Євросоюзу;
Північна Македонія (як кандидат в ЄС);
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Чорногорія (як кандидат в ЄС);
Албанія (як кандидат в ЄС);
Боснія і Герцеговина (як учасниця процесу асоціацію з ЄС);
Ліхтенштейн (як член Європейської зони вільної торгівлі);
Норвегія (як член Європейської зони вільної торгівлі);
Україна
Європейський Союз вперше ввів санкції проти Білорусі ще в 2004 році. Таким чином Лукашенко поплатився за утиски громадянського суспільства і активної опозиції. Насамперед їх пов'язують з вбивствами 4 осіб у 1999-2000 роках:
Юрій Захарченко – ексміністр внутрішніх справ Білорусі і опозиційний політик;
Віктор Гончар – білоруський політик, який ще з дев'яностих був в опозиції до Олександра Лукашенка;
Анатолій Красовський – бізнесмен, друг Гончара, який фінансував опозиційні білоруські політичні сили;
Дмитро Завадський – журналіст, колега вбитого в 2016 році в Україні Павла Шеремета.
Санкції передбачають послное ембарго на продаж Білорусі зброї і обладнання, які можуть бути використані для внутрішніх репресій. Крім того, обмеження стосуються окремих чиновників, обвинувачених у серії викрадень і вбивств 1999-2000 років.
З тих пір санкції проти Білорусі кожен раз продовжують, а в 2011 році заходи посилили. Серед останніх є й збройне ембарго.
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