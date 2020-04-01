Україна приєдналася до продовження Європейським союзом ще на рік санкції проти Білорусі

Нові обмеження будуть діяти до 28 лютого 2021, йдеться на сайті Європейської Ради.

Санкції проти Білорусі підписали:

члени Євросоюзу;

Північна Македонія (як кандидат в ЄС);

Чорногорія (як кандидат в ЄС);

Албанія (як кандидат в ЄС);

Боснія і Герцеговина (як учасниця процесу асоціацію з ЄС);

Ліхтенштейн (як член Європейської зони вільної торгівлі);

Норвегія (як член Європейської зони вільної торгівлі);

Україна

Європейський Союз вперше ввів санкції проти Білорусі ще в 2004 році. Таким чином Лукашенко поплатився за утиски громадянського суспільства і активної опозиції. Насамперед їх пов'язують з вбивствами 4 осіб у 1999-2000 роках:

Юрій Захарченко – ексміністр внутрішніх справ Білорусі і опозиційний політик;

Віктор Гончар – білоруський політик, який ще з дев'яностих був в опозиції до Олександра Лукашенка;

Анатолій Красовський – бізнесмен, друг Гончара, який фінансував опозиційні білоруські політичні сили;

Дмитро Завадський – журналіст, колега вбитого в 2016 році в Україні Павла Шеремета.

Санкції передбачають послное ембарго на продаж Білорусі зброї і обладнання, які можуть бути використані для внутрішніх репресій. Крім того, обмеження стосуються окремих чиновників, обвинувачених у серії викрадень і вбивств 1999-2000 років.

З тих пір санкції проти Білорусі кожен раз продовжують, а в 2011 році заходи посилили. Серед останніх є й збройне ембарго.

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