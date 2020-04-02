Андрій Пальчевський спростував звинувачення на адресу клініки Eurolab, які зараз активно розганяє влада



Відомий український телеведучий підкреслив, що звинувачення приватної клініки в тому, що її співробітники нібито сховали п'ять позитивних результатів тестування на "уханьський" вірус, і подальші обшуки в лікарні є повною фальшю. Як повідомляє Politeka, про це Пальчевський заявив в офіційному зверненні до Івана Баканова на своїй сторінці в Фейсбук (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

«Товариш лейтенант Баканов, я як інвестор, не будучи посадовою особою Eurolab, повинен повідомити вам, що спроби ваших співробітників – може бути і вас особисто – прив'язати Eurolab до нібито приховування результатів п'яти осіб виявилися фальшю», - заявив ведучий.

Він підкреслив, що троє з цих п'яти осіб виявилися українськими топ-чиновниками. Пальчевський підкреслив, що це виглядає вкрай підозріло, особливо враховуючи той факт, що ніхто з цієї трійки в клініку не звертався.

«Це колишній керівник адміністрації президента, колишній керівник СБУ і один з найвпливовіших депутатів на сьогоднішній момент…Так от, у цієї трійки взагалі не може бути ніяких зв'язків з Eurolab, тому що вони ніколи не просили про те, щоб у них були зроблені ці тести», - зазначив Пальчевський.

Він також підкреслив, що два інших тести, які згадуються у звинуваченнях, дійсно виявилися позитивними. Однак, клініка відразу ж доповіла про це у відповідності з встановленими правилами Моз.

Він порівняв цю ситуацію з торішнім скандалом під час президентських виборів, в який опинилася втягнута клініка.

«Це спроба перекинути з хворої голови на здорову…Я, звичайно, розумію, що вам хочеться напаскудити, збити мій рейтинг тощо. Я розумію, що у вас замовлення від моїх політичних конкурентів», - нагадав Пальчевський.

обращение к СБУ: прекратите врать! обращение к СБУ: прекратите врать! Gepostet von Андрей Пальчевский am Donnerstag, 2. April 2020

Нагадаємо, обшуки у Пальчевського: розкрита чергова підлість влади, журналіст видав подробиці.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський різко висловився про корупційні схеми в оточенні Зеленського.

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