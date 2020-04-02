Народный депутат Сергей Шахов, у которого недавно подтвердили китайский вирус, поделился, где и как сдавал анализы

Он отметил, что подтверждение диагноза он узнал по телефону и сейчас ожидает официальный документ из государственного медицинского учреждения, пишет "Знай.юа".

"Сегодня позвонили мне из лаборатории и сказали, что типа подтверждается коронавирус… Если Шахов болен на коронавирус и я получу документ из лаборатории государственной, что все ж таки я заболел, нет вопросов буду докладывать каждый день, что происходит с моим организмом", - сказал Шахов в среду днем в стриме на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он отметил, что вызвал врачей после того, как у него поднялась температура до 38 градусов.

"Спустя несколько недель у меня поднимается температура, потом у жены. Вызываю скорую частной клиники "Добробут". Говорят – не грип. Прошу сделать тест на коронавирус, к тому времени пандемия уже была объявлена. Сначала говорили тестов нет. Спустя три дня делают. Четыре дня жду результат. А потом как гром среди ясного неба – у вас корона. Первую неделю лечился дома, потом сделали рентген – оказалось есть пневмония", - рассказал Шахов.

Сергей Шахов отметил, что сдавал анализ на коронавирус не в клинике Eurolab Андрея Пальчевского, а в частной клинике - Добробут.

Нардеп рассказал, что на данный момент находится дома на карантине и никого к себе не подпускает.

В Министерстве здравоохранения подтвердили, что "среди 14 официально зафиксированных случаев COVID-19 является народный депутат Украины".

"Проводятся все необходимые исследования и эпидемиологическое расследование. Ему предоставляется амбулаторное лечение в условиях самоизоляции", - сообщает пресс-служба Минздрава.

Напомним, нардеп Шахов, зараженный коронавирусом, срочно обратился к Зеленскому: «Вас подставляют...».

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