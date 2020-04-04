Глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук назвал единственный путь к установлению мира на Донбассе

Внесение изменений в Конституцию Украины с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов, прямо прописано в Минских соглашениях.

Об этом напомнил нардеп Виктор Медведчук, комментируя заявление вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова о том, что Украина не намерена закреплять особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции и не ведет таких переговоров в рамках минского процесса.

Кроме того, отметил Медведчук, «парижское коммюнике, одобренное лидерами государств – участников "нормандской четверки"», содержит следующий пункт: «Стороны выражают заинтересованность в согласовании в "нормандском формате" (Н4) и Трехсторонней контактной группе всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления – особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей – как указано в "Комплексе мер по выполнению Минских соглашений" от 2015 года – для обеспечения его действия на постоянной основе».

Также нардеп обратил внимание на необходимость закрепления особого статуса в Основном Законе страны.

«Кроме того, одним из правовых аспектов, законодательно регулирующих особый статус, является внесение соответствующих изменений в Конституцию Украины (пункт 11 "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений"), поскольку в парижском коммюнике стороны специально подчеркивают в связи с особым статусом, что речь идет обо "всех правовых аспектах», а не каких-то отдельных», – отметил Медведчук.

По словам политика, в существующих условиях закрепление особого статуса в Конституции Украины, выполнение Минских соглашений – это единственный способ прекратить конфликт на Донбассе.

«Это единственный способ установить мир, вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс», – подытожил Виктор Медведчук.

Ранее «Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовала от президента Украины Владимира Зеленского объяснения причин, по которым Украина изменила свою переговорную позицию на заседании Трехсторонней контактной группы 26 марта.