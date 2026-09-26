Подорожчання продуктів в Івано-Франківську помітне вже на полицях магазинів — за місяць цінники на базові товари суттєво зросли. Найбільше «додали» в ціні яйця та цукор, свідчать дані моніторингу цін Мінфіну.

Подорожчання продуктів в Івано-Франківську за останній місяць добре видно на цінниках — частина базових товарів помітно додала в ціні. Як свідчать дані моніторингу роздрібних цін Мінфіну, найшвидше дорожчали яйця та цукор.

Цукор за місяць додав понад 5 гривень. Якщо в серпні кілограм кристалічного цукру в середньому коштував 30,22 грн, то станом на 25 вересня середня ціна сягнула 35,82 грн. Цінник дещо різниться залежно від мережі: в Auchan, Novus і Metro кілограм продають по 34,90–34,99 грн, а в Megamarket — по 38,50 грн.

Ще сильніше підскочили курячі яйця. Десяток «Квочка» (категорія С1) у серпні в середньому коштував 57,12 грн, тепер — 78,99 грн. Яйця «Ясенсвіт» (С1, 10 штук) подорожчали з 59,49 до 84,25 грн у середньому, а упаковка з 18 штук — зі 106,95 до 134 грн.

Обидва товари входять до базового продуктового кошика, тож їхнє подорожчання одразу б'є по гаманцю. Оскільки ціни вже піднялися у великих мережах, згодом вони, як правило, підтягуються й у невеликих крамницях та на ринках Івано-Франківська.

Що подорожчало найбільше і де дешевше

За даними Мінфіну, найшвидше в ціні додавали яйця — окремі позиції зросли більш ніж на 20 гривень за упаковку. Цукор додав понад 5 гривень за кілограм порівняно із серпнем. Ці зміни одразу відчутні, адже і яйця, і цукор є в щоденному кошику більшості родин.

Щоб заощадити, франківцям радять стежити за акціями: мережі Auchan, Novus і Metro зараз продають цукор дешевше за середню ціну, тож різниця між магазинами на тому самому товарі може сягати кількох гривень.

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