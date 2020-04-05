Скандальних законів про банки і ринок землі виявилося недостатньо і тепер МВФ вимагає змін до бюджету через небезпечний вірус

Міжнародний валютний фонд закликав українську владу внести остаточні зміни до бюджету і прийняти закон про банки. Про це повідомив постійний представител МВФ в Україні Йоста Люнгман.

За словами Люнгмана, МВФ вітає підтримку парламентом України у першому читанні законодавства, спрямованого на посилення основ реструктуризації банків і чекає його остаточного прийняття.

"Ми також очікуємо прийняття змін до бюджету на 2020 рік, які допоможуть владі дати відповідь на надзвичайні виклики, які виникли внаслідок COVID-19", - заявив представник.

У той же час, МВФ закликав українську владу продовжувати роботу зі Світовим банком «для забезпечення ефективного, прозорого та конкурентоспроможного ринку землі».

Як повідомлялося раніше, епидемия китайського вірусу серйозно вдарила по світовій економіці. Про це під час брифінгу заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.

За її словами, ситуація зі світовою економікою зараз набагато гірше, ніж у 2008-2009 роках.

Георгієва також попередила, що через пандемію китайського вірусу світова економіка майже зупинилася.

«Ми ніколи в історії МВФ не бачили, щоб світова економіка зупинилася. Ми в рецесії, вона набагато гірше, ніж глобальна економічна криза», - заявила глава МВФ під час брифінгу.

Як стверджує Крісталіна Георгієва, найбільше від наслідків небезпечного вірусу страждають країни, що розвиваються, оскільки у них «менше ресурсів для захисту від цього подвійного кризи кризи охорони здоров'я і економічного».

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