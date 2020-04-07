Популярний український педіатр Євген Комаровський вважає, що президент не може нікому нічого доручити, так як нікому не вірить

Про це педіатр розповів в інтерв'ю Big Money – передачі, яка виходить на YouTube. За словами Комаровського, президенту Володимиру Зеленському нема з ким обговорити ситуацію, яка склалася в Україні через пандемію. Він боїться, тому не може ефективно справлятися з проблемами, які виникли через поширення вірусу.

Комаровський впевнений, що на даний момент Зеленському нема кого поставити поряд з собою в якості надійного радника.

«Поруч з президентом нікого немає. Президент боїться всіх, тому що він нікому не вірить. Я так розумію, що за той час, що він побув президентом, він 150 раз переконався в тому, що нікому вірити не можна. Що найближчі розведуть, обдурять, підставлять і ще будуть обговорювати, як вони розвели президента і радіти», - зазначив Комаровський.

Він також розповів, як вчинив би, якби був президентом. За словами лікаря, він запропонував забрати державне фінансування в розмірі 3 мільярди гривень у Академії медичних наук і розподілити його серед медиків.

Раніше доктор Комаровський заявляв, що ситуація з уханьским вірусом в Україні може різко погіршитися, оскільки система охорони здоров'я впаде в колапс при мінімальному завантаженні

Нагадаємо, що доктору Комаровському росіяни зробили скандальну пропозицію, у Путіна немає шансів: "Будьте нашим...".

Як повідомляла Politeka, доктор Комаровський похвалив бездіяльність Лукашенка в дні пандемії: «Бачите, який там мор».

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