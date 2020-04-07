Виконання умови МВФ під загрозою через декілька тисяч поправок, які подали до "антиколомойського" закону

Про це у своєму Facebook розповів нардеп, заступник голови профільного комітету Ради Ярослав Железняк, передає Politeka.net.

Як відомо, так званий "антиколомойський" закон Верховна Рада напередодні ухвалила в першому читанні.

І за кілька днів парламентарії подали кілька тисяч поправок, що ставить під сумнів можливість затвердження цього законопроекту.

У цілому, нардепи внесли понад 16 тисяч поправок, і найбільше пропозицій надійшло від "Слуги народу".

Абсолютний рекордсмен - виключений з президентської фракції нардеп Антон Поляків, який подав 6033 правок.

Далі йде Віктор Бондар з групи "За майбутнє" (1911 поправок), за ним знову представники "Слуги народу": Олег Дунда (1656 шт.), Дмитро Чорний (1781 шт.), Сергій Демченко (1463 шт.), Олександр Дубінський (1199 шт.), Ольга Василевська-Смаглюк (1689 шт.).

Українці неоднозначно відреагували на новину і відзначили, що після внесення правок була сформована "група Коломойського".

"Любов - це подавати кожну правку удвох", "Маємо список групи Коломойського?", "Це війна...", "Якийсь дивний конкурс у вас в комітеті. Може треба було повідомити, що переможе той, хто подасть менше всіх правок?", "Щось Тимошенко не допрацювала...", "Який чудовий у вас комітет, я в захваті", "Чудова сімка", "Потрібно їх забанити за спам", "Антон Поляков - загальна середня освіта - 6000 поправок це як? Де він був раніше вундеркінд?", - жартують користувачі в коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що МВФ поставив Україні умови для виділення траншу в $10 млрд. Верховна Рада в обмін на кредит має запустити ринок землі і затвердити закон про банки (антиколомойский закон).

Після затвердження "антиколомойського" закону в першому читанні МВФ "оновив" свої вимоги і захотів, щоб Верховна Рада в цілому проголосувала за цей документ, який не дозволить повернути ПриватБанк олігарху Ігорю Коломойському.

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