Між спікером парламенту Дмитром Разумковим і президентом України Володимиром Зеленським завжди були дискусії

Про це заявив сам Разумков, коментуючи нещодавню інформацію в ЗМІ про свій конфлікт з Банковою, передає ЛБ.

Голова Ради розповів, що в той момент, коли, за інформацією ЗМІ, його навіть не було в Україні.

"Ці публікації особливо смішно читати, тому що тоді, коли ця розмова нібито відбувся, я був у Латвії, у відрядженні", - заявив Разумков.

При цьому він зазначив, що часто не сходиться в думці з Зеленським, але вважає, що це нормально.

"Дискусії були завжди, в тому числі під час виборчої кампанії. Ненормально, коли їх немає. Вони носять робочий, чоловічий, конструктивний характер. Мені здається, що з президентом у нас абсолютно нормальні стосунки. Принаймні, хочеться в це вірити", - додав він.

Зазначимо, заява викликала ажіотаж у мережі. Українці активно коментують слова голови Ради.

«Клоуни живуть у своєму цирку», «Якщо так заговорив значить скоро знімуть...», «Разумков теж коміком працював?», «А чого їм бути поганими?!Адже якщо Зе що-небудь вимагатиме від Разумкова - той завжди голосно кричить у відповідь ,типу "все зроблю, що скажете, ваше зелене величність"!!!», «Так вас всіх поганою мітлою гнати треба!», «Як показала ситуація з Кабміном і генпрокурором, особисті зв'язки нічого не значать, коли підгорає дупа. І якщо складеться ситуація, що треба буде під укіс пускати Разумкова, то його пустять», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про серйозний конфлікт між Зеленським і Разумковим. Нібито президент порадив спікеру ВР звільнитися, якщо йому не подобається робота в парламенті. У відповідь Разумков запропонував президенту ініціювати голосування за свою відставку, якщо той незадоволений роботою ВР.

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