Нардеп Сергей Шахов, который первым из украинских политиков публично заявил о своей болезни на COVED_19, официально выздоровел. Об этом он сообщил во время эфира на Фейсбук.

По словам Шахова, у него есть официальная справка из Александровской больницы, о том, что он больше не является носителем вируса. Отрицательные тесты на коронавирус также и у всех членов семьи избранника. По словам Шахова, теперь в его крови есть антитела и он готов предоставить ее для исследований украинским ученым.



«Лечение с помощью плазмы крови выздоровевших сейчас является самым прогрессивным направлением противодействия коронавирусу в мире. Во многих странах, как например, во Франции, эта программа имеет поддержку на государственном уровне. На наше государство рассчитывать не приходится, так что нам нужно брать ситуацию в свои руки. Я призываю ученых, волонтеров и меценатов объединить усилия и создать собственную программу лечения с помощью плазмы крови. У меня есть кровь с антителами, и таких как я уже достаточно много в стране, мы можем помочь остальным», - сказал Шахов.

Нардеп призвал всех, кто готов участвовать в программе по изучению лимфы крови выздоровевших писать ему в соцсетях.



Также он подтвердил свое намерение проинспектировать больницы страны с ,тем чтобы помочь медицинским сотрудникам самым необходимым.



Кроме этого, излечившийся депутат осудил чрезмерные меры карантина.



«Научи дурака молиться – он лоб расшибет. Карантин, безусловно, нужен, прежде всего для групп риска, однако он не должен превращаться в маразм с дикими штрафами. Откуда людям взять эти 17 или 35 тысяч? И что это за цирк, когда толпа полицейских ловят спортсменов из Днепра? Преступников ловите!», - возмутился Шахов.



Он пообещал продолжить практику регулярных эфиров, во время которых будет отвечать на вопросы зрителей.