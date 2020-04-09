Народный депутат Украины Сергей Шахов обеспечил две больницы средствами первой необходимости

Как сообщает Politeka.net, об этом он подробно рассказал на своей странице в Facebook.

По всему миру свирепствует эпидемия китайского вируса, но в Украине не хватает средств для защиты и борьбы с опасным заболеванием. По словам Сергея Шахова, он закупил защитные комплекты и расходные материалы для двух медучреждений в Киеве и на Луганщине, которые очень нуждаются в помощи.

"Продолжаем предоставлять помощь там, где она больше всего нужна. Для КНП "Беловодская многопрофильная больница" Беловодского сельского совета Луганской области закупили респираторы, защитные очки, перчатки, расходные материалы, комплекты биологической защиты для медицинских работников", - сообщил народный избранник.

Он добавил, что пока в Беловодске не зарегистрировали ни одного случая заболевания. Теперь же у местных врачей есть условия для безопасной работы, если риск заражения появится в будущем.

"Также в ответ на обращение руководства Александровская Клиническая Больница, Корпус 4 закупили средства защиты, бахилы, маски, термоподносы, столовые приборы для персонала и пациентов инфекционного отделения, где наша команда проходила лечение. Спасибо всем, кто помогает! И низкий поклон нашим медикам. Берегите себя!", - подытожил Сергей Шахов в своем посте.

Напомним, нардеп Шахов, зараженный коронавирусом, срочно обратился к Зеленскому: «Вас подставляют...».

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