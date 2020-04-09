Андрій Пальчевський і екс-міністр фінансів Ігор Уманський розповіли, чому Володимир Зеленський може достроково піти з посади президента

Експерти влаштували дискусію в ефірі Politeka-online. Щоб переглянути повне відео - скрольте вниз.

Андрій Пальчевський нагадав про "плівках Гончарука" - записів, на яких вже колишній прем'єр заявив, що у Володимира Зеленського "примітивне розуміння економіки".

"Всі розуміють, що Зеленський не економіст (це жарт), особливо добре це розумів, як ви пам'ятаєте, колишній прем'єр-міністр, Олексій "кіндер сюрприз" Гончарук, який охарактеризував не дуже схвально подання президента про економіку", - зазначив телеведучий.

У відповідь Ігор Уманський заявив, що чинний президент досить добре розбирається в економічній ситуації. І він це помітив на посту глави Мінфіну:

"Гончарук в цьому відношенні був неправий, це ілюзія, що Зеленський мало розуміється в економіці. Для президента, повірте, він розуміє значно більше, ніж навіть необхідно президенту".

Андрій Пальчевський продовжив свою думку і припустив, що Володимиру Зеленському потрібно усвідомити своє становище і покинути пост, поки не стало занадто пізно.

"Я вважаю, що Володимир Олександрович Зеленський ніколи не стане великим президентом, але, очевидно, він може залишитися великою людиною і вчасно піти", - він поцікавився у Уманського, зможе Зеленський знайти сили, щоб сказати: "Ви знаєте, я не зміг, я віддаю, я йду. Нехай прийде той, хто сильніший за мене".

Він також відзначив активну плинність кадрів під час епідемії китайського вірусу. Особливо часто в Україні змінюються керівники Моз.

"Зміна вже трьох міністрів охорони здоров'я в епоху пандемії - це реакція на власне безсилля. Давайте називати речі своїми іменами", - підкреслив Андрій Пальчевський.

У відповідь Ігор Уманський припустив, що Зеленський зможе самостійно піти з влади. Однак поки міністр не бачить для цього жодних передумов:

"Я думаю, що внутрішньо він достатньо сильний, щоб вийти, прийняти таке рішення і піти сам. Мені так здається, але покая не бачу такої готовності і впевненості, покая бачу настрій рухатися вперед і щось робити".

Ігор Уманський додав, що навіть з відставкою Володимира Зеленського модель не зміниться. Тому потрібно проводити конституційну реформу і грунтовно змінювати форму правління.

Нагадаємо, що Пальчевський різко пройшовся по смотрящему Зеленського: «І ці люди забороняють нам колупатися в носі».

Як повідомляла Politeka, влада затіяла гру, Пальчевський не стримався: "Нам брешут, у нас 10 тисяч хворих у день".

Також Politeka писала, що Андрій Пальчевський попередив українців про неминуче: "Не всі лікарі будуть боротися, багато втечуть".