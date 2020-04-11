Президент України Володимир Зеленський забув про карантинних заходи безпеки під час поїздки в наметове містечко на Донбасі

У прес-службі Офісу президента з'явилося відео, де Зеленський поїхав перевіряти оперативну обстановку на одній з ділянок розведення сторін на Донбасі. Про це пише Politeka. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

На ролику можна побачити, що Зеленський дуже близько знаходиться до інших людей. Один з людей Зеленського натягнув маску на бороду замість того, щоб закрити нею особа.

"Чому так багато людей, більше двох не збиратися!", "Медсестра зовсім без захисту. Все це замилювання очей президентові", "І як завжди, лікарі, які борються з вірусом в хірургічних масках, а бомонд у респіраторах", - написали українці під відео.

Ознайомлення Президента України Володимира Зеленського з функціонуванням наметового містечка для інфекційних хворих на COVID-19. Ознайомлення Президента України Володимира Зеленського з функціонуванням наметового містечка для інфекційних хворих на COVID-19 66-го Військово-мобільного госпіталя. Gepostet von Офіс Президента України am Samstag, 11. April 2020

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Призначення військовослужбовців на рівнозначні і більш низькі посади будуть переводитися "без згоди військовослужбовців".

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