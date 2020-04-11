Президент України Володимир Зеленський забув про карантинних заходи безпеки під час поїздки в наметове містечко на Донбасі
У прес-службі Офісу президента з'явилося відео, де Зеленський поїхав перевіряти оперативну обстановку на одній з ділянок розведення сторін на Донбасі. Про це пише Politeka. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).
На ролику можна побачити, що Зеленський дуже близько знаходиться до інших людей. Один з людей Зеленського натягнув маску на бороду замість того, щоб закрити нею особа.
Українців попередили, потрібно бігти в обмінники: «Найближчим часом курс долара...»
Термінове звернення Зеленського, нові зарплати і обвал долара — головне за ніч
Меган Маркл після втечі несподівано звернулася до Кейт Міддлтон, подруга видала деталі: "просить..."
"Залізний закон": в мережі висміяли незвичайну пропозицію "наливайки" Харкова
"Чому так багато людей, більше двох не збиратися!", "Медсестра зовсім без захисту. Все це замилювання очей президентові", "І як завжди, лікарі, які борються з вірусом в хірургічних масках, а бомонд у респіраторах", - написали українці під відео.
Раніше ми повідомляли, що ветеран АТО Мартін Брест вказав на небезпечний момент у змінах до Положення про проходження громадянами України служби у ЗСУ.
Олег Болдирєв (його справжнє ім'я) звернув увагу, що згідно з указом Володимира Зеленського, для доукомплектування армії в особливий період, просування військовослужбовців по службі може здійснюватися без дотримання раніше передбачених обмежень.
Призначення військовослужбовців на рівнозначні і більш низькі посади будуть переводитися "без згоди військовослужбовців".
Нагадаємо, Зеленський вразив заявою, кого залишать без грошей
А ще Politeka писала, що пом'ятий Зеленський різко звернувся до українців на камеру
Також Politeka повідомляла, що Зеленський піде у відставку, астролог розкрив великі проблеми президента