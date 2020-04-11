Український парламент затвердив проект змін до бюджету, який передбачає цілий ряд нововведень

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал нардепа Олексія Гончаренка.

Так, документ передбачає скорочення фонду на боротьбу з COVID-19 до 64,9 млрд гривень, дотацію аграріям, 100 млн на будівництво аеропорту в Дніпрі, а також 21 млн на інститут при Міністерстві закордонних справ України.

Уточнюється, що бюджетний комітет вже рекомендував проект нового бюджету.

«Рекомендовано Верховній раді законопроект за результатами розгляду у повторному першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон в новій редакції, підготовлений комітетом з питань бюджету спільно з Міністерством фінансів України», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський оголосив про скорочення зарплат деяких українців уже з цього місяця.

Під час свого традиційного щоденного звернення до українців президент повідомив про те, що вже з квітня зарплати держслужбовців у країні скоротять. Тепер вони не можуть перевищувати 47 тисячі гривень. За підрахунками Кабміну, це дозволить заощадити як мінімум 1,5 мільярда гривень для бюджету.

«Підтягнути пояси повинні всі держслужбовці. Вже з квітня, незалежно від рангу і їх посади, їх зарплата не буде перевищувати 47 тисяч гривень. Це стосується всіх: суддів, народних депутатів, прокурорів, працівників Національного банку України, Центрвиборчкому та багатьох інших чиновників. Такі ж обмеження стосуються і членів спостережних рад», - заявив Зеленський.

Нагадаємо, пом'ятий Зеленський різко звернувся до українців на камеру, з'явилося повне відео.

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