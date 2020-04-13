Президент не став церемонитися з агресором

Глава держави Володимир Зеленський приїхав на Донбас з "агресивним" посланням, адресованим Кремлю

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, Володимир Зеленський з візитом на Донбас прибув ще 11 квітня. Спершу він відвідав військовий госпіталь, а пізніше відправився на бойові позиції ЗСУ.

Під час візиту в ООС на куртці президента українці помітили особливий шеврон з черепом і написом - "Україна або смерть".

Варто відзначити, що цей череп - офіційний символ 72-ї окремої механізованої бригади. Його, а також гасло "Україна або смерть" цьому підрозділу присвоїли в березні 2019 року наказом голови Генерального штабу ЗСУ.

Додамо, що Володимир Зеленський не перший раз з'являється перед камерами з подібним шевроном. Ще в листопаді 2019 року, коли Кремль повернув Україні полонених моряків, президент прибув на зустріч із звільненими полоненими в куртці, де красувався шеврон 72 омбр.

За словами політолога Олега Соскіна, тоді Кремль розцінив вчинок Володимира Зеленського як агресивне послання.

«Мова йде про демонстрацію дуже серйозних дій по Донбасу. Зеленському, розуміючи, що Кремль не віддасть йому Донбас, треба йти на показові поступки. А фактично… «Чорний запорожці» - це дуже круто, їх емблема. Мінські домовленості, нормандський формат відмирають. Подивимося, який формат з'явиться замість цього», - розповідав тоді експерт і додавав, що поява глави держави з шевроном "Україна або смерть" була продумана заздалегідь.

Раніше ми розповідали про те, що Україна знову несе втрати в зоні ООС. Зокрема, 12 квітня в результаті ворожого обстрілу загинув офіцер 93-ї омбр Леонід Скакуненко.

Леонід Скакуненко був родом з села Лиховка П'ятихатського району, а на фронт він потрапив ще в 2014 році, коли його мобілізували до складу Національної гвардії. Через деякий час боєць підписав контракт з 93 омбр.

Варто відзначити, що на мирній території у Леоніда залишилися дружина, син і сестра.

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