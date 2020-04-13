"Ми нічого у них не брали. Ми білі і пухнасті, притому навіть біліше і пухнасті, ніж треба було б. Нагадаю вам, що тут, швидше, треба говорити про возз'єднання народів. Тому тут доречніше прецедент з Східною і Західною Німеччиною. Мало цього, ми ще далеко не всіх росіян почули. Ми дуже багатьох росіян ще не почули", - висловився скандальний Соловйов.