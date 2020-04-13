Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов озвучив агресивну риторику в бік України
Так, він пафосно пригрозив Україні анексією нових територій РФ.
Маразматичні заяви прозвучали під час суперечки з російським політологом Дмитром Некрасовим під час прямого ефіру програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі Росія 1.
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Зокрема, Соловйова обурило те, що його опонент звинуватив Росію в анексії Криму і частковій окупації Донбасу. Почувши це, рупор Кремля вирішив відбілити репутацію країни-агресора досить дивним способом - висуненням нових погроз на адресу сусідньої держави, пояснивши, що це буде "возз'єднання народів".
"Ми нічого у них не брали. Ми білі і пухнасті, притому навіть біліше і пухнасті, ніж треба було б. Нагадаю вам, що тут, швидше, треба говорити про возз'єднання народів. Тому тут доречніше прецедент з Східною і Західною Німеччиною. Мало цього, ми ще далеко не всіх росіян почули. Ми дуже багатьох росіян ще не почули", - висловився скандальний Соловйов.
Також раніше повідомлялося, що топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов нахабно заявив, що Російська Федерація нібито може піти на масштабне збройне вторгнення.
Свою загрозливу промову головний блазень Кремля прикрасив пафосними оборотами про грозного російського ведмедя, який наводить страх на весь світ.
Нагадаємо, що Соловйов "знайшов" пряму спадкоємицю Київської Русі