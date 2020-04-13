Володимира Зеленського розкритикували через час після скандальної промови

Володимир Зеленський заявив, що не хоче бути таким «як Порох» в ефірі шоу "Право на владу" перед голосуванням першого туру виборів Президента України, пише Politeka.net.

«Я через п'ять років нікуди не втечу. Тому що я хочу бути президентом гідної країни, я хочу бути людиною, якого не наздоженуть після 5 років і скажуть: "Ти такий же як Порох". Просто дуже сильно наболіло. Хочу зробити хорошу команду, хочу зламати систему. Тут в Україні королі і шістки міняються місцями, а ставка більша – людське життя. Просто 9 мільйонів українців поїхали, це ганьба, кошмар», – розповів Зеленський.

У коментарях користувачі мережі відповіли, що думають з приводу його слів через час його президентства.

«І року не минуло, як перегнав по всіх позиціях», «Ми підтримуємо нашого Президента, а вам усім трохи пригальмувати б! Так,Йому складно,і керувати Державою,нашої з вами Батьківщиною не так просто; не ганьбити а допомагати Йому,тобто самим собі потрібно!», «Наздоженуть і скажуть : "ти таки, набагато гірше... ти 0», «А наздогнали через рік! Випереджає своє "не хочу"!!!!», «Не знаю,що скажуть через 5 років,але зараз...без слів», «Благорозумія нашому президентові», «Та ні .Гірше пороху.», «але гірше Яника», – написали в коментарях українці.

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