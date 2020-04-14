Україна, з-за епідемії "китайського" вірусу буде змушена звернутися за допомогою до Росії

Таку думку російським ЗМІ озвучив колишній народний депутат-утікач від Партії регіонів Володимир Олійник.

За його словами, Україна - вже не є державою, а країною правлять американці.

"Після державного перевороту Україна зникла як держава. Є країна, територія, а немає держави. Американці керують Україною, як колонією. Багато регіональні лідери, розуміючи, що в центрі правлять ідіоти, починають бунт. Тому не потрібно навіть бути дуже розумним, щоб сказати про те, що Україна перебуває на стадії розвалу", - заявив Олійник.

У зв'язку з епідемією Україну буде змушена просити допомоги у Росії та Білорусі, вважає екс-регіонал.



"Держави, у яких дуже низький імунітет, можуть зникнути. В Україні немає ні грошей, ні запасів продуктів. В цих умовах Україна буде змушена звернутися до Росії та Білорусі за допомогою", - заключив він.

Варто відзначити, що колишній народний депутат України є постійним гостем пропагандистських програм на російському телебаченні і ділиться своєю "експертною" думкою по Україні.

Під час одного з ефірів, він заявив, що безвізовий режим запровадили з метою примусового вивезення українців у Європу і розкритикував українську владу.





"Це онуки і діти поліцаїв і бандерівців. Онуки і діти визволителів України програли битву, але не війну. Чотири роки ми терпіли знущання. Чотири роки народ в реальному окупації, злиднях! Настав час наступати. І ми це будемо робити!" - заявив він.



Нагадаємо, батько "русского мира" запропонував Україні продати території.

Як повідомляла Politeka, батько "русского мира" в приступі істерики накинувся на українців.

Також Politeka писала, що батько "російського світу" публічно пригрозив українцям, скандальну заяву.







