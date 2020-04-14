Колишній народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко пригрозив "розірвати на шматки" Україну
Скандальний екс-регіонал попередив про Україну люби спробах "зазіхнути на цілісність" окупованого Криму.
"Будь вчення українців, американців, європейців, спрямовані на те, щоб зазіхати на територіальну цілісність Росії, в тому числі на вторгнення в Крим, отримають гідну відповідь, про що сказав міністр оборони Шойгу", - заявив одіозний екс-нардеп.
Не обійшлося і без погроз:
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"Будь-яка країна, яка тільки зазіхне на Крим, буде розірвана на шматки. Це не слова, а ті реалії, в яких ми тут проживаємо, в Криму", - заявив він.
Варто відзначити, що після окупації Криму Росією Колесніченко призупинив членство в Партії регіонів і відмовився від депутатського мандату у Верховній Раді України "у зв'язку з тим, що ми перебуваємо на території держави РФ", а також визнав, що отримує російське громадянство.
ще один втік у Росію колишній народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник озвучив "загрозливий" сценарій для України.
За його словами, українцям із-за епідемії "китайського" вірусу доведеться звернутися за допомогою до Росії
"Держави, у яких дуже низький імунітет, можуть зникнути. В Україні немає ні грошей, ні запасів продуктів. В цих умовах Україна буде змушена звернутися до Росії та Білорусі за допомогою", - уклав він.
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