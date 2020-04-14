Петро Порошенко знову об'єднався з Арсенієм Яценюком та Олександром Турчиновим. На цей раз – для захисту скандальної Тетяни Чорновіл

У вівторок, 14 квітня Печерський суд Києва буде розглядати клопотання слідчого Державного бюро розслідувань про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до народного депутата VIII скликання Тетяни Чорновіл.

Перед початком судового засідання перед будівлею суду пройшов мітинг захисників Чорновіл. Серед них виявилися і відомі політики. Зокрема, заступитися за екс-нардепа прийшли колишній президент України Петро Порошенко, екс-прем'єр Арсеній Яценюк і колишній в. о. президента Олександр Турчинов. На кадрах із місця можна побачити, як ця трійця стоїть поруч і щось обговорює разом.

Сама Чорновіл також прибула в суд і перед початком засідання заявила, що «сповнена оптимізму» щодо своєї справи.

Зазначимо, що днями Чорновіл вручили підозру в умисному вбивстві. Мова йде про події 2014 року, коли вона разом з іншими активістами закидали коктейлями Молотова будівля офісу Партії регіонів. Тоді через їх дії в будівлі розгорілася пожежа, в результаті якої працівник офісу Володимир Захаров загинув від удушення чадним газом.

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