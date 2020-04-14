Боротьбу зі смертоносним китайським вірусом в Україні перетворили на маніпулятивне політичне питання

Як повідомляє Politeka.net, про це у своєму новому відеозверненні розповів відомий український телеведучий Андрій Пальчевський. Він розкритикував дії української влади в умовах пандемії і вказав на головні помилки.

Так, за словами Пальчевського, в Україні остаточно провалилася система обсервації людей, які повертаються в країну з-за кордону.

«Причини провалу абсолютно ясні. Перше: влада не могла домовитися з готельєрами про те, скільки треба платити, а люди не хотіли туди йти, тому що поки вони йшли з рейсу Х, з десятка рейсів люди спокійно їхали додому», - пояснив ведучий.

Він додав, що крім цього провалилася і в цілому підготовка до епідемії в Україні. Окремо його обурило те, як мало тестів робить наша країна, адже на сьогоднішній день в ній нібито найменше хворих на душу населення.

«Найбільш здорова країна в Європі – це Україна», - іронічно зазначив Пальчевський.

Ведучий вважає, що зараз влада перетворила боротьбу з вірусом в політичне питання.

«Дурять голову! І найголовніше, що перетворили це питання на маніпулятивне політичне питання. Чому? Тому що треба вигнати людей на роботу. Їм же ніхто не збирається платити! А для того, щоб вигнати на роботу треба пояснити, що у нас немає хворих», - роз'яснив схему уряду Пальчевський.

Він попередив, що такий варіант закінчиться для України плачевно, так як неодмінно потягне за собою новий стрибок захворюваності.

Мы- лучшие в Европе? Перебороли ? ... ят/ как обычно Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 14. April 2020

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