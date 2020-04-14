Володимир Зеленський розповів, коли в Україні настане визначальний період, який покаже, чи зможе країна впоратися з епідемією смертоносного китайського вірусу
У своєму зверненні до українців президент підкреслив, що пік епідемії «уханьського» вірусу в нашій країні ще не минув, про що свідчить статистика хворих. У зв'язку з цим Зеленський зазначив, що розслаблятися поки що рано. За його словами, визначальними датами для країни стануть 20-ті числа квітня, коли стане зрозуміло, як сильно епідемія вдарила по Україні.
«Різкого стрибка не відбулося і завдяки свідомості громадян, які дотримуються самоізоляції. І це слід продовжувати. Маємо чітко усвідомити: розслаблятися рано. Розслаблятися небезпечно. Якщо Італія та Іспанія вже пройшли або проходять пік епідемії, то у нас попереду ключовий, визначальний період. Це саме 20-ті числа квітня», - підкреслив глава держави.
У зв'язку з цим він закликав українців обов'язково залишатися вдома на Великдень. Президент підкреслив, що в уряду є домовленості з українськими медіагрупами, які готуючи транслюватиме богослужіння із всіх церков країни на своїх каналах.
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«Від нашої поведінки на Великдень, від нашої дисципліни будуть залежати подальші терміни карантину», - заявив президент.
Він додав, що цього Великодня українцям доведеться поміняти традиції.
Нагадаємо, Зеленський передбачив карантин до президентства: спливло пророче відео.
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