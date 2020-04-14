Оновлений український бюджет передбачає мільярди гривень, які будуть роздерибанені олігархами

Як повідомляє Politeka, про це розповів лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко у своєму новому відеозверненні.

«Ось, коли Зеленський зібрав всіх олігархів і закріпив їх за областями України, зробивши їх такими собі "комісарами", "наглядачами" за ними або навіть сенаторами, коли в Україні буде двопалатний парламент. Згадайте, така мрія була і у Януковича, і у Ющенка, і у Порошенка. Всі хотіли, щоб у другій палаті були їхні друзі-олігархи. Вони збиралися й приймали б рішення у своїх інтересах», - зазначив він.

Поки цього немає, стверджує Томенко, Зеленський вирішив піти по іншому шляху.

«Поки цього немає - Зеленський створив таке собі закріплення олігархів за окремими регіонами. Тоді стало відомо, що десятки мільйонів гривень, які витрачаються на боротьбу з вірусом, їм повернуть з лишком», - підкреслив він.

Наприклад, стверджує Томенко, частина грошей з бюджету вже передбачені для Ахметова і аграрних олігархів.

«Аналіз бюджету це підтверджує. 1,6 млрд грн на реформу вугільної промисловості. Звичайно, без Ахметова і його друзів не обійдеться. І чотири мільярда дотацій аграріям. Абсолютно очевидно, як і при Порошенку, аграрні олігархи будуть ділити ці гроші. Ну, не фермери, звичайно ж», - уточнив він.

Не менш показовою, за його словами, є реакція української опозиції на все, що відбувається.

«Я скажу про владу і опозицію з точки зору елементарних моральних речей. Виступає Порошенко чи Тимошенко. Або представники інших команда. Вони говорять про злочинну владу, яка не хоче економити гроші, і ми виступаємо проти такої політики. У мене питання - а чи не могли б ви додати: і тому наша команда...», - розповів він.

Ніхто з них цього не зробив, розповів Томенко. А причиною цього є те, що вони думають, що гроші з бюджету покладено за законом.

«Наприклад, що бюджет, виділений нам для реклами, або інші фінанси, ми повертаємо народу для боротьби з хворобою. Знаємо, що їм важко. Що навіть та бюджетна тисяча гривень - це Паска і до неї ж. Протриматися на ній дуже не просто. Так ось: жоден з них так і не виступив і не сказав. І не хоче. Вони вважають, що це їм за законом належить», - уточнив він.

Нагадаємо, Томенко розкрив підлу схему влади з новими штрафами.

Як повідомляла Politeka, Томенко дав Зеленському серйозну порада ціною в 300 млн: "З радістю підтримають!".