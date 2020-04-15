Президент України Володимир Зеленський повинен відповісти на важливе питання: чим для нього є Євромайдан, а також чому одіозні політики часів Януковича не сидять в тюрмах, в той час як активістів переслідують.

Як повідомляє Politeka.net, український військовий експерт Олексій Арестович прямо звернувся до Зеленського на своїй сторінці в Facebook.

"Прийшов час прямо відповісти на питання, яке, Вам, на жаль, досі не задавали ні я, ні інші. Що для Вас Майдан?", - запитує експерт.

Переслідування активістів Майдану адвокатом Януковича і озвучене бажання Генпрокурора Венедиктової скасувати закон про амністію, на думку Арестовича, змушує нас підозрювати, що нинішній президент по політичній позиції набагато ближче до Януковича, ніж до учасників Майдану.

Арестович дивується, чому скандальні політики часів Януковича не сидять в тюрмах, в той час як активістів переслідують.

"Якщо Ваша позиція ближче до Януковича, то Вам і місце там, де Януковичу - зраднику України, який закликав державу-агресора до військової агресії проти держави, яку він очолював, і який переховується на території держави-агресора. А поки що, на жаль, дуже на це схоже. І з кожним днем схоже все більше", - пише блогер.

"Для нас Майдан був актом самооборони від кричущого свавілля осіб, що займали вищі державні посади, союзу чиновників і злочинців, свавілля, в результаті якого кількість жертв серед нас обчислювалася десятками і сотнями убитих. Майдан ще був актом колективної самооборони народу проти розгортання України в обійми Кремля. Нас вбивали - ми оборонялися", - підкреслив Арестович.

"Відповідь президента Зеленського на це питання визначить майбутнє України. Чим більше нас задасть йому це питання, тим менше шансів у нього його не помітити", - резюмував блогер.



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