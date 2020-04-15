Таку маревну думку озвучив колишній народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник на своїй сторінці в Facebook.
"У цих акторів потрібно відбирати владу. Робити це потрібно будь-якими шляхами, аж до примусу. Коли дозріє ситуація в Україні і люди вийдуть на вулицю, вони з задоволенням зустрінуть тих, хто звільнить їх від цієї злочинної влади. І цією силою можуть стати два корпусу Збройних сил України, які сьогодні стоять на лінії розмежування в Донбасі. Думаю такий прогноз цілком реальний", - повідомив екс-нардеп.
Раніше він висловив думку, що Україна через епідемію "китайського" вірусу буде змушена звернутися за допомогою до Росії.
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За його словами, україна вже не існує як держави, а країною правлять американці.
"Держави, у яких дуже низький імунітет, можуть зникнути. В Україні немає ні грошей, ні запасів продуктів. В цих умовах Україна буде змушена звернутися до Росії та Білорусі за допомогою", - заявив він.
Варто відзначити, що колишній народний депутат України є постійним гостем пропагандистських програм на російському телебаченні і ділиться своїм "експертним" думкою по Україні.
Під час одного з ефірів, він заявив, що безвізовий режим запровадили з метою примусового вивезення українців у Європу і розкритикував українську владу.
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