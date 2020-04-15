Такое бредовое мнение озвучил сбежавший в Россию бывший народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник на своей страничке в Facebook.

"У этих актеров нужно отбирать власть. Делать это нужно любыми путями, вплоть до принуждения. Когда созреет ситуация в Украине и люди выйдут на улицу, они с удовольствием встретят тех, кто освободит их от этой преступной власти. И этой силой могут стать два корпуса Вооруженных сил Украины, которые сегодня стоят на линии разграничения в Донбассе. Думаю такой прогноз вполне реален", - сообщил экс-нардеп.

Ранее он выразил мнение, что Украина, из-за эпидемии "китайского" вируса будет вынуждена обратиться за помощью к России.

По его словам, Украины уже не существует как государства, а страной правят американцы.

"Государства, у которых очень низкий иммунитет, могут исчезнуть. В Украине нет ни денег, ни запасов продуктов. В этих условиях Украина будет вынуждена обратиться к России и Белоруси за помощью", - заявил он.

Стоит отметить, что бывший народный депутат Украины является постоянным гостем пропагандистских программ на российском телевидении и делится своим "экспертным" мнением по Украине.

Во время одного их эфиров, он заявил, что безвизовый режим ввели с целью принудительного вывоза украинцев в Европу и раскритиковал украинские власти.

Напомним, отец "русского мира" предложил Украине продать территории.

Как сообщала Politeka, отец "русского мира" в приступе истерики набросился на украинцев.

Также Politeka писала, что отец "русского мира" публично пригрозил украинцам, скандальное заявление.











