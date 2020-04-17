Міністр України у справах ветеранів Сергій Бессараб здивував українців багатомільйонними прибутками на держслужбі
Як повідомляє Politeka.net чиновник вказав велику суму після звільнення з Генштабу ЗСУ. Дані з'явилися в Єдиному реєстрі декларацій державних службовців 27 березня.
Сергій Бессараб повідомив, що при перекладі з Генерального штабу в Кабмін йому виплатили 1,924 мільйона гривень розрахунку. Крім того, у міністра є київська квартира, ділянка землі в Чернігівській області автомобіль Toyota Camry 2007 року випуску. Більшу частину доходів чиновника склали зарплата і пенсія.
Варто відзначити, що в 2014 році Сергій Бессараб потрапив під закон про люстрацію і був звільнений. Але після прийняття поправок, став заступник Генерального штабу, як "цінний" військовослужбовець.
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Користувачі соціальної мережі обурилися колосальними прибутками Бессараба. Багато хто впевнені, що такі гроші можна заробити чесною працею навіть у великій політиці:
"Зарплата і премії, а ще колядував"; "О, натырил з платників податків. Тирять де хто може, багато народних засобів"; "Нашкріб, бідолаха!"; "Як це можливо на держслужбі заробити такі гроші?"; "Україна має всі керівні органи такі грабують наживаються і плачуть все їм мало"; "В карти виграв"; "І ще вечорами подтаксовывал"; "На ветеранах заробив?".
У березні Кабінет міністрів розділив Мининстерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і переміщених осіб на дві структури. Одну з них в уряді Дениса Шмигаля і очолив Сергій Бессараб.
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