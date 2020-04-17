Міністр України у справах ветеранів Сергій Бессараб здивував українців багатомільйонними прибутками на держслужбі

Як повідомляє Politeka.net чиновник вказав велику суму після звільнення з Генштабу ЗСУ. Дані з'явилися в Єдиному реєстрі декларацій державних службовців 27 березня.

Сергій Бессараб повідомив, що при перекладі з Генерального штабу в Кабмін йому виплатили 1,924 мільйона гривень розрахунку. Крім того, у міністра є київська квартира, ділянка землі в Чернігівській області автомобіль Toyota Camry 2007 року випуску. Більшу частину доходів чиновника склали зарплата і пенсія.

Варто відзначити, що в 2014 році Сергій Бессараб потрапив під закон про люстрацію і був звільнений. Але після прийняття поправок, став заступник Генерального штабу, як "цінний" військовослужбовець.

Користувачі соціальної мережі обурилися колосальними прибутками Бессараба. Багато хто впевнені, що такі гроші можна заробити чесною працею навіть у великій політиці:

"Зарплата і премії, а ще колядував"; "О, натырил з платників податків. Тирять де хто може, багато народних засобів"; "Нашкріб, бідолаха!"; "Як це можливо на держслужбі заробити такі гроші?"; "Україна має всі керівні органи такі грабують наживаються і плачуть все їм мало"; "В карти виграв"; "І ще вечорами подтаксовывал"; "На ветеранах заробив?".

У березні Кабінет міністрів розділив Мининстерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і переміщених осіб на дві структури. Одну з них в уряді Дениса Шмигаля і очолив Сергій Бессараб.

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