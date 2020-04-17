Топ-політикам варто витрачати гроші не на Великодні поздоровлення, а на боротьбу з китайським вірусом

Таку думку озвучив політик, лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.

“Карантинний Великдень ще й перевірка на адекватність наших владців, політиків і бюджетно підтриманих партій. Чи вистачить у них розуму й здорового глузду не витрачати мільйони гривень на власну телевізійну чи біг-мордну рекламу, де вони душевно і по-сімейному будуть вітати рідний народ з Великоднем?”.

Особливу увагу політик звернув на витрату бюджетних коштів.

“Нагадаю, що гроші у них дійсно є! Маю на увазі наші, бюджетні! Це майже 300 мільйонів на 5 партій: Зеленського, Медведука, Порошенка, Тимошенко і Вакарчука, які вони відмовилися повернути в бюджет, бодай на карантинний час. Теоретично це пообіцяла поки лише партія «Слуга народу» й то частково! Окрім того, в цих 5 фракціях зібралися, м’яко кажучи, небідні депутати, яким ще й на їхню діяльність та прожиття передбачено майже 2 мільярди бюджетних гривень. Тому рекламуватись є за що.”

Томенко закликав політиків перенаправити кошти на допомогу медикам та хворим.

“Наша порада: хоча б під час карантину зустріньте Великдень християнською допомогою медикам, хворим і немічним, а не власною партійною рекламою! Бо, як відомо, гординя і марнославство – смертні гріхи у християн. І не забувайте також слова мудрого і святого Максима Сповідника: «Воістину проклята пристрасть лиха, що об‘єднала два зла: гординю і марнославство»!

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Як повідомляла Politeka, Томенко жорстко розніс влада за реалізацію карантину.

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