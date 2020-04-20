У річницю дебатів між тоді ще кандидатами в президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком українці поділилися своїми думками про цю подію и її результати



Як повідомляє Politeka.net, 19 квітня 2019 року два кандидати в президенти прибули на НСК «Олимпийский» для проведення передвиборних дебатів. Спостерігати за ними прийшли тисячі людей. З ідеєю проведення дебатів в такий нетривіальній формі виступив сам Зеленський. Тоді саме він зажадав, щоб дискусія проходила не в телестудії, а на стадіоні, в присутності усіх бажаючих журналістів і каналів. Порошенко відповів на його пропозицію фразою, що запам'яталася багатьом: «Стадіон – так стадіон».

Під час виступу Зеленський озвучив Порошенкові «ряд претензій від народу».

«Як так вийшло, що Україна найбідніша країна Європи при найбагатшому президенті? Я не ваш опонент, я ваш вирок», - заявив він.

У відповідь Порошенко дорікнув кандидату в незнанні обов'язків голови держави.

Після цих дебатів Зеленський виграв вибори. Рік потому українці поділилися думками з приводу цієї події.

«Рік тому сталася цікава подія. Дебати. Володимир Зеленський знищив Президента Порошенка на очах у всієї країни. І став на коліна перед власним народом. Пройшов рік, було багато хорошого і поганого. Але все ще попереду. Мир нам», - написав з цього приводу в Твіттері блогер під ніком «Думки Голови ОП». Під його публікацією тут же з'явилися коментарі.

«Там якось треба підказати президенту, що якщо він вважає, що якщо президент не краде, то не буде це робити і його оточення, це помилка. Всі зашквари, все через оточення, яке давно пора очистити від рішал, халявщиків і інших пристосуванців. Інакше буде пізно і боляче. Слава Україні», «Просто, суто по-людськи, Зеленського шкода. Таке спадщина йому дісталася. Цікаво, скільки разів він говорив своєму відображенню в дзеркалі : "Ну і навіщо мені все це було треба, питається?!?!?!?!" Сподіваюся, не щоранку», «Цікаво, що б Зеля зараз відповів на свої ж питання. Про кумівство, про корупцію, про бариг і мародерів, які продають маски і захисні засоби для лікарів під час пандемії, про те хто зараз заробляє на війні. Ось це була б ржака», «"Знищив" це голосно сказано. Йому дали шанс (Зеленському), а він обі**ався», «На Зеленського випали випробування, які ворогу не побажаєш. І він з честю шукає і знаходить виходи з положення. Тільки тупі і проплачені виродки проклинають його зараз», «Рік пройшов, а Порошенко не сидить, і напевно не буде, і Аваков вічний міністр, а ця сволота гірше Порошенка», - пишуть люди.

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