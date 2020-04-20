Олександр Лукашенко обурився загальним «психозом» на Великдень і нарвався на нову критику

Президент Білорусі прокоментував ситуацію зі святкуванням Великодня в умовах карантину. Політик спочатку досить скептично ставився до пандемії і паніки, що виникла навколо неї. Він не відмовився від своїх переконань і в день Великодня.

В той час, як українців активно закликали не ходити в храми в день Воскресіння Христового, Лукашенко розкритикував тих, хто дотримується таких правил обережності. До можливості зараження «уханьським» вірусом він поставився дуже по-філософськи, мовляв, «чому бути, того не минеш». Таку заяву він зробив на службі в одному з храмів.

«Я не вітаю тих, хто закрив людям дорогу до храму. Боятися нічого не треба. Чому бути, того не минеш. Мільйони моляться господу, я багатьох знаю, хто сьогодні наділені великою владою, але як тільки настав цей психоз - всі рвонули не в храм, а від храму. Недобре!», - заявив президент.

В мережі його слова не викликали великого ентузіазму.

«Цікава його мета. Навіщо він робить це? За останній час він наговорив, як з'їхав з глузду і прогресує. Корона сильно натиснула на мозок», «Він цим виправдовує, чому не ввів в країні самоізоляцію, тим самим показуючи, що нічого страшного немає. Він же ясно сказав зараз: "Чому бути, того не минути"...Але він іншу прислів'я забув "На Бога сподівайся, а сам не зівай"» «Він, схоже, йде по шляху Ірану. Там теж влади з початку таке співали!.. Я тільки виходжу з того, що завжди треба діяти відповідно до обставин: якщо потрібно надіти маску - надіньте, якщо потрібно іншим чином поберегтися - бережіть себе. Але дійте залежно від того, як складаються обставини», - пишуть люди.

Відзначимо, що останнім часом багато лають Лукашенка за його висловлювання у зв'язку з пандемією. Особливо сильно обурені білоруси, багато з яких вимагають введення карантину в країні.

Лукашенко: Я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Бояться ничего не надо. Чему быть, того не минуешь. Миллионы молятся господу, я многих знаю, кто сегодня облечены большой властью, но как только наступил этот психоз - все рванули не в храм, а от храма. Нехорошо! pic.twitter.com/XloCnvL9RT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 19, 2020

Нагадаємо, Лукашенко зірвався і публічно розніс своїх критиків: "тільки паршива собака не дзявкає".

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