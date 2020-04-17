"Ни в коем случае расслабляться не надо"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна успешно борется с вирусом и даже готов открывать школы

Как передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Лукашенко, лидер акцентировал внимание, что особенно ситуация с китайским вирусом улучшилась в Минске.

«Самое главное — мы пока справляемся. Сегодня маленький лучик надежды забрезжил. Особенно в Минске. У нас уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей. Самое главное — не допустили всплеска», - заявил президент.

Довольный положением дел, Лукашенко добавил, что со следующей недели можно прекращать карантин в учебных учреждениях.

"Могут где-то заниматься — пусть занимаются (в школах, - ред.). Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс. Надо постепенно начинать учиться. Надо раскручивать этот процесс".

Ранее Лукашенко заявлял, что в Беларуси с вирусом борятся "тракторами" - имея в виду, что труд и свежий воздух для сельскохозяйственной страны - самое лучшее лекарство. Очевидно, несмотря на 40 летальных исходов и 4 203 подтвержденных случаев по состоянию на 17 апреля, Лукашенко не опровергает свои предыдущие заявления о "тракторах".

"В деревне нет проблем. Все на посевной, куда девать детей? И проблем там нет. Острые респираторные вирусные инфекции уже закончились", - заявил президент.

Лукашенко неоднократно разносил власти других стран за чрезмерные, на его взгляд, меры по профилактике вируса - за что сам нарывался на жесткую критику.

"В то же время (критикуют, - ред.), не зная о том, как мы вообще живем тут и как боремся. Особенно наши родные братья на востоке уж так озабочены... Поэтому ни в коем случае расслабляться не надо. Не то что друзей, а даже сочувствующих у нас в мире очень мало… Не тем путем пошли, видите ли. Чтобы идти путем Беларуси, надо иметь систему. А систему, даже в постсоветских республиках, кроме нас, разрушили напрочь", - похвастался Лукашенко системой здравоохранения Беларуси, которая, по его мнению, отличается наибольшей эффективностью среди постсоветских стран.

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