Президент Беларуси Александр Лукашенко пожаловался на давления из-за карантина в стране, который не ввели

Лукашенко отметил, что на Беларусь сильно давят, в особенности, на президента. Он уверен, что будут обсуждать еще пропуска, самоизоляцию, коменданский час и другое. Об этом он сказал во время выступления на заводе, передает Politeka.

"Вы видите, какое давление сегодня на Беларусь и прежде всего на президента. Уже только ленивая, паршивая собака не тявкает из-под забора в мою сторону. Я всегда говорю: подождите, подождите, не спешите. Придет время, мы обсудим и пропуска, и самоизоляцию, и карантин, и комендантский час, что от меня требовали - ввести комендантский час, карантин, закрыть вас в ваших подворьях там, в домах, чтоб вообще не высовывали нос", - сказал президент.

Лидер Беларуси добавил, что власти пошли по тяжелому сценарию борьбы с вирусом. Лукашенко заявляет, что при обнаружении одного больного сразу стараются изолировать всех контактных лиц.

"Мы очагово, точечно работали, мы не шли фронтом, окружая ваш поселок прекрасный, загоняя вас в дома. Я сразу отказался от такого пути, за что сегодня и получаю", - заключил Бацька.

Добавим, что по последней информации, в Беларуси уже заразились почти пять тысяч человек. 42 человека уже умерли из-за современного вируса.

Напомним, Лукашенко не выдержал и набросился на "братскую" помощь России

А еще Politeka писала, что Лукашенко вспылил из-за «озабоченных братьев» на востоке

Также Politeka сообщала, что Лукашенко оскандалился новым заявлением о вирусе



