Президент Беларуси Александр Лукашенко неожиданно раскритиковал российскую помощь в довольно резкой форме

Глава соседнего государства высказался о российских тестах на выявление смертоносного китайского вируса, которые поступили в его страну. По его словам, качество этих тест-систем оставляет желать лучшего, так как они дают ложноположительные результаты. Об этом Лукашенко рассказал в эфире одного из белорусских телеканалов.

В качестве примера президент привел историю с 15 россиянам, приехавшими в Беларусь, у которых якобы обнаружили заболевание. Он объяснил, что заражение было выявлено российскими тестами, однако позже китайские тесты этого не подтвердили. Лукашенко явно считает, что россияне подставили его в этом вопросе.

«Много тестируем, но еще должен вам откровенно сказать, что я обнаружил, исходя из этой информации, и уже не только я: тесты — ни к черту. Даже здесь вот обследовали россиян (на атомную станцию приехали), всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами — все положительно. Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские — один только человек оказался коронавирусным», - рассказал Лукашенко.

В сети тут же принялись обсуждать его заявление.

«может они - на беременность», «Григорьич одумайся, Вова рассердится. Нефть снова перекроет», «"Взяли свои, китайские" - бацька решил, что если уж интегрироваться, то лучше сразу в Китай, чтоб потом второй раз не переинтегрироваться», «Как можно что либо определить тестом, у которого точность меньше 50%?», - пишут люди.

Напомним, Лукашенко оскандалился новым заявлением о вирусе.

Как сообщала Politeka, Лукашенко сорвался и поставил россиян на место, мощное заявление.

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