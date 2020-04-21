Телеведучий Андрій Пальчевський обурений тим, що українці продовжують терпіти знущання влади

Про це він розповів у відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці в Фейсбук, передає Politeka.net (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки).

«Ранок почався з дзвінка ведучої, яка говорить, що якщо ще 2-3 тижні будуть люди так зубожіти, як сьогодні, то буде бунт. Я як учасник усіх наших революцій, можу сказати, що наш народ - це особливе явище. Я ніколи не забуду Революцію Гідності. Її ж тільки жартома можна назвати так, адже люди чотири місяці стояли, мерзли, а закінчилася вона тим, що обрали всіх тих, хто був друзями Януковича», - зазначив Пальчевський.

За його словами, Помаранчева революція теж закінчилася тим, що вигнали Януковича, який повернувся і став прем'єром, а потім президентом.

«І найцікавіше, що люди виходять за будь-яку ідею крім однієї. Коли нема що їсти, чим годувати дітей, ми терпимо. А коли нам кидають якусь ідейку за принципом «помаранчеві краще блакитних», ми як ідіотики біжимо воювати. У мене питання - коли ми почнемо вимагати, щоб уряд (червоний, зелений, синій, помаранчевий) відносився до наших потреб так, як повинні ставитися у всьому світі», - запитує телеведучий.

Він нагадав, що пенсіонерам дали по тисячі гривень, а люди, які втратили роботу, нічого не отримали.

«Що робити людям, які не працюють. Мужики здорові, які можуть працювати і годують сім'ю. Що вони отримали? Нічого. І чому досі Зеленський та його уряд беруть гроші з тих людей, які живуть у будинках-квартирах і платять за опалення. Коли це взагалі припиниться. Якого роду має бути країна, щоб так багато терпіти», - підбив підсумок Пальчевський.

Нагадаємо, що Пальчевський розкрив, як насправді працюють правоохоронці в Україні: «Витрачають десятки мільйонів».

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