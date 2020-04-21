Рівно рік тому президент Володимир Зеленський шпетив Петра Порошенка на дебатах, а тепер сам нарвався на критику

Як повідомляє Politeka.net, український блогер та журналіст Юрій Бутусов нагадав про невиконані обіцянки чинного глави держави. Він опублікував ряд питань до Зеленського на своїй сторінці в Facebook.

Автор нагадав, що 19 квітня кандидати в президенти провели грандіозні дебати на стадіоні "Олімпійський". Тоді Володимир Зеленський поставив попереднику ряд незручних питань, які зараз можна задати йому самому. Так він поцікавився у Порошенка, чому Україна така бідна при дуже багатому президентові.

"Україна залишається бідною країною, причому порівняно з 2018-м роком почалося падіння промислового виробництва, економічні реформи за рік не почалися, а стан президента Зеленського не найбільше, але він дозволяє собі літати на відпочинок на чартері в Оман, що можуть собі дозволити тільки мультимільйонери", - зазначив Юрій Бутусов.

Журналіст також нагадав про сміливу пропозицію Володимира Зеленського. Останній поцікавився, чи не хоче Петро Порошенко взяти участь в експерименті і пожити місяць на 1,5 тисячі гривень.

"Зрозуміло, сам Зеленський до своєї поради не прислухався, і на 1500 гривень не живе. На відпочинок президент літав на приватному літаку, один переліт на якому стоїть річна пенсія 300-400 пенсіонерів. Так що відповісти на це Зеленському нічого", - підкреслив Юрій Бутусов.

Ще одне питання Зеленського стосувався корупції: "Скільки грошей вам потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?". Блогер звернув увагу, що незважаючи на такі звинувачення, Петро Порошенко досі перебуває на свободі, як і його найближче оточення.

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