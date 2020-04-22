Членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення може стати глава прес-служби студії «Квартал 95» Тетяна Руденко

Про це стало відомо із декларації Руденко, в якій вона вказала Нацраду місцем майбутньої роботи. Як з'ясували Детектор-медіа, Тетяна Руденко близька до студії «Квартал 95» і не тільки своєю роботою на неї. Її сестра Ольга Руденко, є нардепом від «Слуги народу», а раніше займала посаду екс-менеджера «Кварталу 95» з маркетингу.

В 2019 році Тетяна Руденко заробила в «Квартал 95» 106 тисяч гривень. При цьому витратила 500 тисяч гривень, щоб придбати інтернет-видання iod.media (ТОВ «Йод.Медіа») у ще однієї кваратловки Ірини Побєдоносцевої, яка стала головою директорату з питань інформаційної політики Офісу президента.

Згідно з декларацією, на банківських рахунках сім'ї Руденко зберігається близько 150 тисяч доларів. При цьому чоловік Руденко за 2019 рік заробив всього 46 тисяч гривень (менше 4 тисяч гривень на місяць). Таким чином, активи сім'ї в рази перевищують їх доходи.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський під час передвиборної кампанії заявляв, що в разі обрання його президентом, не допустить призначення родичів і кумів на державні посади.

«Не переживайте. Кумівства у нас не буде», - заявив Зеленський під час одного з виступів.

Проте пізніше стало зрозуміло, що ключові посади зайняли друзі і бізнес-партнери Зеленського. Так, главою СБУ став друг дитинства президента Іван Баканов. Співробітники і партнери по студії «Квартал 95» стали помічниками президента, а Андрій Єрмак згодом головою Офісу президента.

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