44% підтримки президента Володимира Зеленського тримаються на його намаганні бути чесним, порядним, щось прагнути зробити, досягти миру

Проте вже скоро ситуація може змінитися, і суспільство спочатку тихо, а потім голосно почне ненавидіти главу держави.

Таку думку у своєму блозі для «Главреда» озвучив політичний Аналітик Олександр Кочетков.

Поки що у Зеленського рейтинг, яким через рік роботи не міг похвалитися жоден з попередніх президентів.

Володимир Зеленський

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Оточення глави держави розповідає про те, що він зняв депутатську недоторканність, запровадив процедуру імпічменту тощо. Однак це, на думку політолога, не має ніякого значення для суспільства. У нього є певні очікування по відношенню до національного лідера, і Зеленський їх не виправдав.

Все такою ж виявилася незайманою корупційно-олігархічна система, не припинилася війна на Донбасі, а, значить, обіцяного перед виборами миру теж немає. Він обіцяв вигнати з влади і посадити мародерів і бариг, однак вони не тільки зберегли свої позиції, але і поліпшили їх.

Не отримали українці й обіцяної справедливої та чесної економіки. Нові політики йдуть шляхом попередників і відстоюють власні інтереси, застосовують схеми і ллють одне на одного бруд з компромату.

Володимир Зеленський, Офіс Президента

Єдине досягнення Зеленського за цей рік – це те, що він залишився чесною і порядною людиною, яка не фахівець і не може керувати такою непростою соціально-політичною системою як Україна. Опоненти президента звинувачують у корупції не його, а його оточення, хоча це – слабка втіха для гаранта.

Якщо після карантину він не придумає нічого для того, щоб полегшити українцям прийдешні випробування кризою, то його рейтинг дуже швидко і стрімко полетить вниз, прогнозує Кочетков.

«Якщо економічна політика не стане більш прозорою і більш українською (бо не можна так демонстративно лягати під МВФ), тоді Зеленський ризикує опинитися в досить типовій для України ситуації, коли суспільство починає спочатку тихо, а потім голосно ненавидіти президента і бажати його заміни будь-якою ціною. А за умови того, що він не продемонстрував лідерських якостей, може статися так, що навколо нього з'являться певні регенти, які будуть керувати країною, а сам Зеленський стане лише портретом для відеороликів», – пояснив аналітик незавидні перспективи глави держави.

Нагадаємо, Зеленський розгнівав українців, порушивши головну обіцянку.

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