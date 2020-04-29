Скандальний екс-нардеп Олег Ляшко заблокував двері ресторану "Велюр", яким володіє "слуга народу" Микола Тищенко

Як повідомляє Politeka.net, лідер "Радикальної партії" опублікував відео нової витівки на сторінці в Facebook (щоб подивитися ролик, скрольте вниз).

Олег Ляшко епатажно відреагував на скандал, який напередодні підірвав мережу. Журналісти з'ясували, що в ресторан "Велюр", незважаючи на карантин, ходять депутати та інші "віп-персони". Всередину пускають тільки тих, кого впізнають офіціанти.

"Мільйони людей через карантин втратили роботу. А ось ці слуги, які називають себе "Слугами народу", а насправді - вони слуги своєї жадібності і грошей. Ось це гламурне г*вно, яке називається "Велюр", вони для себе відкривають, щоб приходити сюди жерти і чай купувати по 500 гривень за чашку... вважають усіх українців за лохів", - заявив головний радикал країни.

Разом з помічниками Олег Ляшко "замурував" двері ресторану газоблоки, а щілини між ними залили монтажною піною. Активісти також вивели червоною фарбою написи "Карантин" і "Закон один для всіх".

"Карантин - так карантин, для всіх", - підкреслив Олег Ляшко і додав, що поліція покриває "слуг народу".

Карантин, так карантин. Для всіх! А то мільйони бідують, а слуги жирують. Gepostet von Олег Ляшко am Mittwoch, 29. April 2020

Багато користувачів соціальної мережі підтримали протест і обурилися роботою ресторану Миколи Тищенка під час всеукраїнських обмежень. Втім, деякі коментатори висміяли Олега Ляшка, вважаючи акцію безглуздою і несвоєчасною:

"Вони шикують, на ті гроші, які списуют на карантин"; "Правильно а чим він відрізняється від інших"; "Олежка, чо-то ти пізно роль вступив, вони протягом всього карантину працюють, а ти тільки прозрів після журналістів"; "Чорний хід ще потрібно забарикадувати!"; "Будівельники з них, скажу чесно - ніякі"; "Дешевка, ось залити машину бетону інша справа , але він понтярщик"; "Жаба давить"; "Коля буде верещати і кінчатися на публіку".

Нагадаємо, у розпал голодних бунтів "Слуги" відсиджуються в ресторані нардепа Тищенко, фото vip-карантину.

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