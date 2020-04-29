Російський політик Ірина Хакамада запропонувала відшкодувати шкоду Україні за анексію Криму

За її словами, це допоможе вирішення конфлікту між Росією і Україною. Крім того, Хакамада визнала анексію Криму.

"Так, це була анексія, попри референдум. Він був проведений в ситуації конфлікту, а не в нормальних умовах. Тому я, з одного боку, згодна з Явлінським в тому, що нам потрібен повторний легітимний референдум. Але з іншого – якщо, за Григорію Олексійовичу, повторити референдум, навіть без єдиного нашого ввічливого солдата, навіть з ОБСЄ, то це все одно ні до чого не призведе", – вважає політик.

Водночас вона впевнена, що "Україна все одно буде проти, навіть якщо переважна більшість проголосує за Росію".



"Це вже буде катастрофа. Ну скільки можна воювати? Шкода і Україну, і Росію. Всі потребують у світі. Тому я вважаю, що краще і простіше заплатити Україні контрибуцію", – пояснила вона.

Політик додала, що можливо, так і вдасться поступово відновити мир, а війну треба вже закінчувати", – резюмувала Хакамада.



Раніше, музикант Андрій Макаревич зазначив, що можна було знайти якийсь спосіб, щоб мирно вирішити питання Криму.

В інтерв'ю російському виданню артист сказав, що йому все одно що його включили в список "недоброзичливців за відношення до Криму".

Крім того, Макаревич задав собі питання, а чи мають люди, які живуть в Криму, якесь право голосу:

"А люди які там живуть, вони взагалі мають якесь право голосу? Так, нам, звичайно, розповідають про референдум, але я маю своє уявлення про це референдумі. Єдине, що зараз тримає світ, це ці домовленості, які залишилися, між державами. Якщо є межі, давайте їх дотримуватися. А не відхоплювати один в одного шматочки", - зазначив музикант.

Нагадаємо, Макаревич розповів, як росіяни могли отримати Крим без заперечення України.

Як повідомляла Politeka, Макаревич засвітився з сином і розкішною красунею, фото підірвало мережу.

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