Пояснення чиновників повністю задовольнило владу, але не народ

Як відомо, 23 квітня в Україну прибув транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем. Літак в Києві зустрічали президент Володимир Зеленський, головний санітарний лікар Віктор Ляшко та інші чиновники. "Мрія" привезла 103 тонни медичного вантажу, включаючи 12 мільйонів масок, близько 260 тисяч захисних окулярів і більше 100 тисяч захисних костюмів 5-го рівня захисту.

Скандал спалахнув після того, як частина привезеного, нібито гуманітарного, вантажу виявилася на прилавках гіпермаркетів "Епіцентр", пише "Обозреватель". Заговорили про контрабанду, організовану оточенням Зеленського.

Так, журналістка Світлана Крюкова повідомляла у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук, що Україна опинилася на порозі великого корупційного скандалу.

"Крім засобів індивідуального захисту близьке оточення президента займається контрабандою товарів медичного та іншого призначення для комерційних компаній великих торговельних мереж та інших інтересантів. Контрабанда це без документів, за готівку, по-жлобськи. Малий і середній бізнес перебувають на межі банкрутства. Виходять з мітингами під Кабмін. В той час, як окремі наближені швондери Зеленського багатіють з кожним рейсом. Масштаб цієї афери величезний. Тому що на кожному борту разом із засобами індивідуального захисту летить частина вантажу, що збувається через комерційні мережі", - наголосила журналістка.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко прокоментував "Українській правді" ситуацію з вантажем, доставленим "Мрією".

"Все дуже просто, як і говорив президент, цей літак не оплачувався з державного бюджету. Він оплачувався комерційними структурами. Тому на цьому літаку, знову ж таки, як казав президент, був як гуманітарний вантаж, так і комерційний, який везли для продажу. Гуманітарний вантаж везли для того, щоб його роздавати в лікарні та інші установи, де необхідна ця гуманітарка. Тут немає ніякого секрету. Там на цьому літаку був як гуманітарний, так і комерційний вантаж".

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