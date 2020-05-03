Стало відомо, в якому ще місті влада скасувала карантин

Про це пише Politeka.net.

Варто відзначити, що з 1 травня в Черкасах за рішенням місцевої влади були ослаблені обмежувальні заходи, введені через епідемію китайського вірусу.

Влада дозволила роботу ресторанам і салонам краси за умови, що ці заклади будуть виконувати додаткові вимоги: встановлять антисептики при вході в приміщення, будуть міряти температуру і стежити за кількістю людей в магазинах.

Крім цього, виконком дозволив роботу непродовольчих магазинів, майстерень, салонів ритуальних послуг, ринків і ярмарків.

Слідом за Черкасах карантин був ослаблений спершу у Мукачевому, а тепер - в Івано-Франківську.

Таким чином, мери українських міст влаштували демарш проти центральної влади, в тому числі і Володимира Зеленського.

Глава держави, у свою чергу, гнівно відреагував на таке рішення і пригрозив міському голові Черкас.

"Окремий привіт особисто від президента, а також Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України я хочу передати меру міста Черкаси, який разом з міською радою втратили календар і збиралися пом'якшувати карантинні заходи раніше 11 травня. Це спроба заробити політичний рейтинг ціною життя і здоров'я мешканців міста. Це буде мати відповідні юридичні наслідки", - заявив Зеленський під час традиційного звернення.

Додамо, що в Черкаській області станом на 3 травня зафіксовано 308 випадків зараження, з яких 9 - летальних (63 людини одужали).

У Мукачеві щодо "спокійна" статистика - 69 заражених, 25 одужавших; в Івано-Франківській області — 965 випадків зараження і 54 летальних випадків (86 людина видужала).

Нагадаємо, що з 11 травня в Україні можуть поетапно скасувати карантин. Перший етап - українцям можуть дозволити гуляти по паркам, відкриються автомийки та нотаріуси.

Другий крок називається «Зменшення випадків. Розвантаження медичної системи», в умовах якого відновлюється навчання у випускних класах, починається підготовка до ЗНО, відкриваються кінотеатри, спортзали.

Третій крок – «Вивільнення медичної системи від хворих»: відкриття ТРЦ, ресторанів, запускається робота метрополітену.

Четвертий етап носить назву «Повний контроль над вогнищами»: відновлюється робота всього метрополітену і наземного транспорту, закладів культури та освіти, а також планова та стоматологічна роботи.

Останній крок називається «Припинення внутрішньої передачі вірусу». Він передбачає скасування інших обмежень, крім тих, які встановлені місцевою владою.

Прем'єр Денис Шмигаль також заявляв, що якщо країна пройде без наслідків пік захворюваності, то етапи можуть об'єднати.

Нагадаємо, заворушення спалахнули по всій Україні, кадри штурмів мерій та ОДА.

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