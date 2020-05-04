Українська влада всього за рік примудрилася настільки дискредитувати себе, що її відкрито почали ні в що не ставити в регіонах

Таку думку на своїй сторінці у Фейсбуці висловив відомий український журналіст Станіслав Речинський, передає Politeka.net.

«Серед мерів, схоже, почався конкурс. Хто ефектніше пошле на х*р Зеленського. Кернес, Філатов, тепер ось Черкаси, Чернігів, Мукачево. І справа не в карантині. А в тому, що центральна влада за рік повністю втратила авторитет. А значить і більшу частину влади»,– пише він.

Причиною такого становища стали постійні зашквари оточення глави державиа Володимира Зеленського.

««Команда президента» – це реальна кунсткамера дрібних шахраїв і недоумків. Всі ці тищенки, яким можна, коли іншим не можна. Єрмаки, що торгують посадами. Каламутні баканови і гереги. Та й самі виступи Зеленського на ТВ– чистий мінус. Уявна чарівність, кривляння вже не здатні приховати імпотентність», – підкреслив журналіст.

Про те, що відсутність реакції глави держави на витівки своїх підлеглих призведе до незворотних наслідків, писав і київський бізнесмен Олексій Давиденко. За його словами, демарш мерів – це дрібниця в порівнянні з тим, що скоро почнеться в Україні.

«З понеділка тобі перестане бути підпорядкована вся країна - люди більше не будуть тебе слухати і чути - ти їх обдурив. Вони, всупереч карантину, підуть на роботу, на майданчики, парки і ресторани», – підкреслив він.

Нагадаємо, масовий демарш проти Зеленського набирає обертів, карантин скасовують раніше.

Як повідомляла Politeka, Зеленський вибрав найгірший шлях для виходу з карантину.

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