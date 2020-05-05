Президент-втікач Віктор Янукович, якого заочно заарештували на два місяці, приголомшив своєю зовнішністю

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, рішення про заочний арешт виніс вчора Київський суд. Цю інформацію у коментарі журналістам підтвердив особистий адвокат Януковича.

Юрист Віктор Сердюк також заявив, що справу проти Віктора Януковича нібито "сфальсифікована", тому захист екс-президента в бігах буде оскаржувати дане рішення Печерського суду.

Додамо, що останній раз резидент-втікач Віктор Янукович з'являвся на публіці ще взимку 2019 року, коли давав прес-конференцію на території країни-агресора.

Українці практично одноголосно відзначили помітні зміни в зовнішності Януковича: екс-президент почав носити окуляри і добряче набрав вагу.

"Боягузливе позорище", "Сильно погладшав", "Він вже ботоксний", "Зовсім хворобливий вигляд", "Нікчема. Ти дивись, як перевертає", "Витягли зі скрині "легітимного", нафталіном аж через екран тягне", "Як був зеком, так і залишився", "Найбільша ганьба України!", "Зупиніть, Віті треба вийти!", "Старий Маразматик, плете що попало", "Вітя,не ганьби себе. Ти вже своє боягузтво показав", "За манерою говорити на Горбачова схожий", - написали вони у коментарях під трансляцією.

Раніше ми розповідали про те, що Янукович-молодший несподівано "з'явився" на Донбасі. Про це розповів журналіст і блогер Денис Казанський.

За його словами, фірма сина екс-президента Віктора Януковича Олександра отримала в ОРДЛО шахти "Чайкіно" з запасами вугілля в 100 млн тонн.

"На телеканалі, який захоплений бойовиками ДНР, вийшов цікавий сюжет про компанії "Майстер-торг"... Ця компанія якимось чином взяла в експлуатацію макіївської шахти "Чайкіно", і тепер видобуває на цій шахті вугілля... В сюжеті приватник подається мало не героєм... що прийшли люди, взяли собі шахту з запасом в 100 млн тонн вугілля... Ця компанія непроста, вона пов'язана з сином побіжного президента", - зазначає журналіст.

"Ми бачимо, як він (Олександр Янукович, - ред.) тепер підминає під себе шахти, вугільну галузь і, очевидно, разом з Курченко починає видобувати вугілля, потім вивозить в Росію", - каже Казанський.

Нагадаємо, з'явилося фото нового «Межигір'я» Януковича в РФ: росіяни в люті від свавілля.

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