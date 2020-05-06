Президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив скандальну і провокаційну заяву про Україну
Так, президент Білорусі вважає, що війну в Донбасі розв'язала Україна. Роблячи таку заяву, він зрадив українців і підіграв Кремлю.
Таку думку він висловив в інтерв'ю російській радіостанції Ехо Москви.
"Україна в якійсь мірі підставилася. Росіян почали душити, мова там і інше – ну, питань, яких не повинно бути в Україні! Як би там не було, я не виправдовую зараз Росію, ні. Я не дорікаю Україні. Але як би там не було, Україна хоч і маленький, але дала привід до цього зіткнення на Донбасі", — сказав він.
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Лукашенко, природно, не поставили питань, яким чином у Донбасі опинилися російські кадрові військові та "добровольці", і чим Україна сприяла "душенню мови" в регіоні, який давно перетворився на російськомовний, в тому числі і силами Росії.
Також раніше повідомлялося, що лідер Білорусі Олександр Лукашенко вкотре відзначився скандальною заявою.
За словами Олександра Лукашенка, небезпечний уханьський вірус - боже покарання для білорусів за недбале ставлення до лісів. Президент Білорусі також заявив, що білорусів віруси могли би обходити стороною за умови, якщо "вони би поважали природу".
"Ліс, як був нашим багатством, так і залишається. Але до цього багатства ми ставимося часом навіть часто потворно. І тому Господь, як я говорив, вдарив нас по голові вірусом", - запевняє Олександр Лукашенко.
Нагадаємо, похмурий Лукашенко засвітився зі своїм молодим наступником.
Як повідомляла Politeka, ображений Лукашенко розлютився і тут же поплатився за свої слова.
Також Politeka писала, що Лукашенко знайшов собі відразу двох жінок-фавориток, з'явилися фото.