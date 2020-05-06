Президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив скандальну і провокаційну заяву про Україну

Так, президент Білорусі вважає, що війну в Донбасі розв'язала Україна. Роблячи таку заяву, він зрадив українців і підіграв Кремлю.

Таку думку він висловив в інтерв'ю російській радіостанції Ехо Москви.

"Україна в якійсь мірі підставилася. Росіян почали душити, мова там і інше – ну, питань, яких не повинно бути в Україні! Як би там не було, я не виправдовую зараз Росію, ні. Я не дорікаю Україні. Але як би там не було, Україна хоч і маленький, але дала привід до цього зіткнення на Донбасі", — сказав він.

Лукашенко, природно, не поставили питань, яким чином у Донбасі опинилися російські кадрові військові та "добровольці", і чим Україна сприяла "душенню мови" в регіоні, який давно перетворився на російськомовний, в тому числі і силами Росії.

Також раніше повідомлялося, що лідер Білорусі Олександр Лукашенко вкотре відзначився скандальною заявою.

За словами Олександра Лукашенка, небезпечний уханьський вірус - боже покарання для білорусів за недбале ставлення до лісів. Президент Білорусі також заявив, що білорусів віруси могли би обходити стороною за умови, якщо "вони би поважали природу".