Президент РФ Володимир Путін є "політичним імпотентом"



Як передає Politeka.net, таку думку озвучив журналіст і телеведучий Роман Скрипін. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)



За його словами українці і росіяни мають досить великі відмінності.

"Вони (росіяни - ред.) обмажуться го**ом і велич! Вони нас ніфіга не розуміють. Які ми, чим ми живемо, чому ми так робимо чи інакше. А пояснення цьому дуже просте: вони - імперія, ми не імперія, хоч ми і посприяли створенню цієї імперії, як це не дивно", - зазначив журналіст.

Крім того, він вказав на те, що російська влада втратила своє сакральне велич".

"Чому зараз Путін засцяв, заліз в бункер, не з'являється? Тому що сакральність зникла. Як, Путін не може перемогти коронавірус? Дивно правда? Шаблюку не можна дістати? Мочити в сортирі коронавірус не можна? Біда печаль, виявилося що він імпотент. Політичний", - влучно зауважив журналіст.

Варто відзначити, що Володимир Путін все ж "виліз з бункера".

У мережі з'явилася карикатура, на якій Путін нібито вилазить з каналізації. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Дід тепер як черепашка-ніндзя!», «Та ладно, одного бетономіксера більш ніж достатньо», «асенізаторського шланга перед зварюванням», «План ‘витязь»: я в підвал, а ви крутіться», - писали в мережі.

Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.

Як повідомляла Politeka, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

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