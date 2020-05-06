Журналіст і телеведучий Володимир Познер висловився про президентство Володимира Зеленського



Свій коментар він дав в інтерв'ю Дмитру журналісту Гордону, передає РБК.



За його словами, на самому початку своєї каденції Зеленський викликав у нього симпатію.

"Він спочатку викликав у мене симпатію. Мені страшенно не подобався Порошенко. Мені взагалі не подобалися всі ці. Але коли я почув, що він ніби сказав усім своїм чиновникам, мовляв, не вішайте в кабінетах мій портрет, а вішайте портрети своїх дітей, мені це страшно сподобалося. У мене це викликало велику симпатію", - зазначив журналіст.



Але через деякий час, його думка змінилася.

"У мене є відчуття, що у нього не дуже виходить. Я пам'ятаю, радів, коли його партія отримала більшість голосів на виборах. У мене немає відчуття, що він у справі. Можливо, він просто не може. Можливо, інші причини, багато говорять, що він сам не вирішує. Але я повторюю, сьогодні симпатія, яка в мене була до нього кудись зникла", - підсумував Познер.





Раніше провідний визнав провину Росії в конфлікті з Україною.

Познер вважає, що Росія ще довго не зможе зблизитися з Україною. При цьому провідному вистачило сміливості визнати, хто саме винен у конфлікті між країнами.

«Вони не забудуть. Може виникнути питання: "А що, ми винні?" Я вважаю, що багато в чому так. Наша політика стосовно України була помилковою. Тепер є можливість вийти з цього стану», - заявив ведучий.

Нагадаємо, Володимир Познер зробив відверте зізнання про страшної хвороби.

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