Журналист и телеведущий Владимир Познер высказался о президентстве Владимира Зеленского



Свой комментарий он дал в интервью Дмитрию журналисту Гордону, передает РБК.



По его словам, в самом начале своей каденции Зеленский вызывал у него симпатию.

"Он поначалу вызвал у меня симпатию. Мне страшно не нравился Порошенко. Мне вообще не нравились все эти. Но когда я услышал, что он будто-бы сказал всем своим чиновникам, мол, не вешайте в кабинетах мой портрет, а вешайте портреты своих детей, мне это страшно понравилось. У меня это вызвало большую симпатию", - отметил журналист.



Но спустя некоторое время, его мнение изменилось.

"У меня есть ощущение, что у него не очень получается. Я помню, радовался, когда его партия получила большинство голосов на выборах. У меня нет ощущения, что он в деле. Возможно, он просто не может. Возможно, другие причины, многие говорят, что он сам не решает. Но я повторяю, сегодня симпатия, которая у меня была к нему куда-то улетучилась", - подытожил Познер.





Ранее ведущий признал вину России в конфликте с Украиной.

Познер считает, что Россия еще долго не сможет сблизиться с Украиной. При этом ведущему хватило смелости признать, кто именно виноват в конфликте между странами.

«Они не забудут. Может возникнуть вопрос: "А что, мы виноваты?" Я считаю, что во многом да. Наша политика по отношению к Украине была ошибочной. Теперь есть возможность выйти из этого состояния», - заявил ведущий.

Напомним, Владимир Познер сделал откровенное признание о страшной болезни.

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