Верховна Рада прийняла закон про страхування українців на випадок інвалідності або передчасної смерті

Мова йде про законопроект, покликаний захистити українських медиків і їх сім'ї в умовах пандемії. За ухвалення закону проголосували 340 нардепів.

Закон передбачає виплату в 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму в разі смерті медика при роботі із зараженими смертоносним китайським вірусом пацієнтами. В цілому, держава забезпечить страховими виплатами медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я в наступних випадках:

у разі отримання інвалідності, що настала внаслідок зараження вірусом, медики отримають компенсацію в розмірі 630,6 тис. грн;

у разі летального результату від зараження медика, його сім'я отримає 1,5 мільйона грн.

На членів сімей медпрацівників поширюються також інші соціальні гарантії, які мають сім'ї загиблих військових.

Раніше ми повідомляли, що з 5 травня в Україні послабили карантинні обмеження. Нові правила торкнуться роботи лікарень і підприємств, що працюють в сфері харчування.

Так, з вівторка, 5 травня 2020 року, в українських клініках будуть дозволені планові операції, припинені на час карантину. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Мова йде про операції та госпіталізації необхідних для зниження ризику життю та здоров'ю людини.

Всі операції будуть робити тільки після тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Нагадаємо, нові правила набувають чинності з 5 травня, життя українців зміниться: «Двічі на день потрібно…».

Як повідомляла Politeka, секретний документ про медреформу злили в мережу, як будуть лікувати українців: «Під загрозою опинилися…».

Також Politeka писала, що Мінздрав оголосив новий список безкоштовних медпослуг: за що українцям більше не треба платити.