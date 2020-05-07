Багато парламентарів давно забули про свої прямі обов'язки

Депутатська недоторканність – це ознака тоталітарної держави, і вона абсолютно не впливає на якість роботи народних обранців

Таку думку в коментарі виданню Новини України - From-UA озвучив Сергій Гайдай.

За його словами, недоторканність була зроблена для того, щоб якщо раптом якийсь депутат з опозиції возмется представляти народ, то недоторканність дозволить йому уникнути покарання влади.

«Якщо ми говоримо, що країна не тоталітарна, то ця недоторканність не потрібна, тому що вона просто перетворюється в цих умовах для бізнесменів у «роблю, що хочу, але маю право не відповідати за законом»», – пояснив Гайдай.

Політолог висловив сумнів у тому, чи потрібен взагалі парламент в сучасній державі.

«Обговорювати доторканність або недоторканність депутатів у парламенті немає сенсу, тому що потрібно обговорювати, чи потрібен в сучасному суспільстві парламент чи не потрібен, тому що парламент виник як відповідь на питання, як зробити так, щоб інтереси мільйонів громадян були представлені у владі», – підкреслив він.

Гайдай вказує на той момент, що раніше для захисту прав громадян у демократичному суспільстві іншого шляху, крім парламенту, не існувало. Нині ж така демократія просто застаріла. В нинішніх реаліях потреба в народних депутатах викликає великі сумніви.

«Я особисто кажу, не потрібні. Це даремний паразитичний орган. Якщо ви громадянин України, вам необхідний посередник, який представляє ваші інтереси у владі? Чи вважаєте ви хоч одного з українських депутатів таким ефективним посередником? Я думаю, що ні», – зазначив коментатор.

Люди зараз здатні і самі озвучити свої вимоги до влади, тому в посередниках потреби немає.

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Відповідно до прийнятих змін, стаття 80 Конституції України викладається в новій редакції, яка не містить положень про те, що народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність, та вони не можуть без згоди Верховної Ради україни бути притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

Разом з тим народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Нагадаємо, скасування депутатської недоторканності: розкрита головна загроза для України.

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